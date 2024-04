MPMS abre investigação para apurar irregularidades em concurso público em Corumbá

Concurso público realizado em Corumbá no dia 21 de abril está sendo investigado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). O certame, organizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), gerou polêmica após concorrentes notarem a presença de pessoas com laços familiares e políticos entre os inscritos.

Entre os candidatos estavam Amanda Iunes, esposa do prefeito Marcelo Iunes e atual secretária de Assistência Social; José Batista Iunes, irmão do prefeito; e Bianca Iunes, sobrinha do mesmo. Além deles, também estavam inscritos o secretário de Finanças e Orçamento, Luiz Henrique Maia, o diretor da Agência Portuária, Marconi de Souza, e a presidente da Fundação de Meio Ambiente, Ana Cláudia Moreira.

Os concorrentes também denunciaram a participação de um membro da comissão organizadora do concurso, que estava inscrito para realizar a prova. O procedimento para a coleta de informações será conduzido pelo Promotor de Justiça, Rodrigo Corrêa Amaro.

