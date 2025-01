APAE de Campo Grande alerta sobre golpes com pedidos de PIX

A APAE de Campo Grande emitiu um alerta à população sobre tentativas de golpes envolvendo pedidos de doações via PIX em nome da instituição.

De acordo com o comunicado, a APAE/CG não realiza ligações ou envia mensagens solicitando transferências financeiras dessa maneira.

“Infelizmente, existem pessoas que se aproveitam da generosidade de outros para aplicar golpes. Fiquem atentos: desconfiem de pedidos urgentes de dinheiro e sempre confirmem a origem antes de agir”, destacou a instituição.

Quem deseja ajudar a APAE da Capital pode acessar os dados bancários e a conta oficial de PIX no site oficial da instituição.

Além disso, os interessados podem entrar em contato diretamente pelo telefone 4042-2250 (opção 4) para obter informações seguras sobre como realizar doações.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também