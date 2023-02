Após assassinato, segurança do Procon-MS será revista, diz secretária

A Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino esteve no local onde um homem de 67 anos, Antônio Caetano de Carvalho foi morto com três tiros na cabeça durante audiência de conciliação do Procon-MS

“Estamos apurando, o Governo do Estado lamenta muito e iremos checar se houve ou não alguma falha de segurança”, afirmou a secretária. No local guardas pratrimoniais fazem a segurança da instituição ligada a Sadhas. “Vamos reforçar a triagem das pessoas que vêm na conciliação".

O assassinato ocorreu pois o autor tinha uma dívida de um veículo no valor de R$ 630 com o fornecedor Antônio Caetano que trabalha com a empresa especializada com caminhonetes Hilux.

Até o momento, não há informações se o autor dos disparos foi encontrado.



A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS suspendeu os atendimentos que devem retornar apenas na terça-feira (13).

Deixe seu Comentário

Leia Também