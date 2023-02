AO VIVO: Homem é assassinado com tiro na testa dentro do Procon-MS

Na manhã desta segunda-feira (13) um desentendimento entre cliente e fornecedor em uma audiência de conciliação na Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) terminou com uma morte.



Conforme informações da Polícia Militar, a confusão foi devido a uma dívida de carro, uma reunião entre as partes foi realizada na sexta-feira (10), e hoje na audiência de conciliação por um valor de R$ 630, o cliente atirou três vezes na cabeça vítima, identificada como Antônio Caetano de Carvalho, 67 anos.



A Polícia Militar esta na busca pelo assassino e a funerária leva o corpo da vítima.

Assista:

Matéria atualizada às 9h39 para atualização de informações

