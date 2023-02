Morto no Procon-MS era gerente comercial da 'Aliança Só Hilux'

O homem que levou três tiros na cabeça na manhã desta segunda-feira (13), dentro da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) identificado como Antônio Caetano de Carvalho, 67 anos, era gerente comercial na empresa 'Aliança Só Hilux'



O assassinato ocorreu pois o autor tinha uma dívida de um veículo no valor de R$ 630 com o fornecedor Antônio Caetano que trabalha com a empresa especializada com caminhonetes Hilux.



Uma reunião entre as partes foi realizada na sexta-feira (10) no Procon-MS, e hoje na audiência de conciliação, o cliente disparou três tiros na cabeça da vítima, conforme informou o delegado que atendeu a ocorrência, Willian Rodrigues da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro.

Além de empresário, Caetano foi um grande nome para o motociclismo e automobilismo local, responsável pela existência de algumas das pistas de ambas as modalidades esportivas em Mato Grosso do Sul. Narrou etapas do Campeonato de Motocross nos últimos anos e era uma peça conhecida no meio.



A perícia da Polícia Civil continua os trabalhos nesta manhã dentro da sede do Procon-MS enquanto a Polícia Militar procura pelo autor.



Matéria atualizada às 9h39 para atualização de informações

