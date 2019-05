Aquário do Pantanal fica pronto até setembro de 2020, diz vice-governador

Saiba Mais Geral Obras do Aquário do Pantanal podem ser retomadas

A obra do Aquário do Pantanal, localizada no Parque das Nações Indígenas em Campo Grande, pode ser finalmente concluída até setembro de 2020. As instalações foram iniciadas em 2011, ainda na gestão do ex-governador André Puccinelli e após oito anos, o Governo do Estado, divulga o planejamento com a proposta de término.

O anúncio foi realizado em coletiva de imprensa nos altos da Afonso Pena, na manhã desta quarta-feira (8), pelo vice-governador e titular da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), Murilo Zauith (DEM), já que o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), cumpre agenda em Brasília.

"O aquário faz parte de um centro de pesquisa da maior área alagada do mundo. Quando o projeto começou a ser desenvolvido, a ideia foi retratar toda a vida do pantanal aqui. Quando a obra estiver pronta, as pessoas poderão desfrutar muito mais do que no próprio pantanal”, disse Murilo.

O vice-governador explicou que análises no local serão feitas, e trabalhos específicos para saber as necessidades reais e finalizações. A fragmentação das licitações em cinco partes é a estratégia para a celeridade da obra.

“Cada etapa será fundamental, eu creio que falta aproximadamente 20% da obra para a finalização, e dentro de um ano queremos entregar para a população”.

A obra lançada em 2011, tinha previsão de entrega em 2013, mas foi prorrogada para 2014. Em 2015, ocorreu a troca de empreiteira, da Egelte Engenharia para Proteco, até que em 2016, a operação Lama Asfáltica apontou irregularidades na transferência de empresas. Com isso, novamente a Egelte tomou a frente da obra, até que em 2017, o atual governo rompeu o contrato.

