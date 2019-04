Obras do Aquário do Pantanal podem ser retomadas

Está previsto para o dia 8 de maio, o anúncio da retomada de obras do Aquário do Pantanal, as informações foram dadas pelo vice-governador e secretário de estado de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Murilo Zauith em reunião com Bosco Martins da TV Educativa.

Segundo ele, o retorno das obras deve-se a trativas comandadas por ele, desde que assumiu a Seinfra, no início do segundo mandato do governador Reinaldo Azambuja.

A data foi informada durante visita do diretor-presidente da Fundação Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul (Fertel), Bosco Martins, ao vice-governador, na manhã de quarta-feira (10). Em pauta estavam ações focadas em investimentos estruturantes do estado nas áreas de turismo e meio ambiente, campos nos quais Murilo tem o Aquário entre suas prioridades.

O projeto lançado em 2011 teve uma série de entraves e a sua retomada dificultada. A intenção é, efetivamente, “fazer dele uma obra de estado, com acompanhamento e participação de todos os órgãos competentes”.

“Vamos apresentar o cronograma para a obra, incluindo sua licitação, em 8 de maio. Temos feito visitas ao local e contatado as empresas responsáveis pela estrutura já feita e acreditamos que não haverá problemas para o término”, destacou o vice-governador e secretário.

