Arauco oferta vagas de treinamentos gratuitos em Inocência

Para atender as demandas da fase de preparo de área (terraplanagem) e futuras obras para instalação da unidade da Arauco em 2025, a empresa juntamente com o Senai está oferecendo 150 vagas para treinamentos gratuitos, em Inocência.

Estão abertas turmas para sinaleiro de vias, motorista de caminhão basculante, operador de trator, operador de retroescavadeira e operador de motoniveladora.

A mão de obra formada será habilitada para atuar na etapa de terraplanagem do projeto e atender as terceirizadas contratadas pela indústria. Com investimento de R$ 15 bilhões, o Projeto Sucuriú deverá gerar mais de 12 mil empregos no pico da construção.

Os interessados devem estar em Inocência presencialmente no período de realização dos cursos.

Confira os cursos, datas e documentos necessários para a matrícula:

- Sinaleiro de Vias (das 13h às 17h—18/06 a 01/07)

CPF / RG

Comprovante de Residência

Comprovante de Escolaridade (Ensino Fundamental Incompleto)

CNH B

- Motorista de Caminhão Basculante (das 18h45 às 21h55 —24/06 a 27/07)

CPF / RG

Comprovante de Residência

Comprovante de Escolaridade (Ensino Fundamental Incompleto)

CNH C

- Operador de Trator (das 13h às 17h—15/07 a 23/08)

CPF / RG

Comprovante de Residência

Comprovante de Escolaridade (Ensino Fundamental Incompleto)

CNH B

- Operador de Retroescavadeira (das 18h45 às 21h55 —15/07 a 17/08)

CPF / RG

Comprovante de Residência

Comprovante de Escolaridade (Ensino Fundamental Incompleto)

CNH B

- Operador de Motoniveladora (das 18h45 às 21h55 —12/08 a 05/10)

CPF / RG

Comprovante de Residência

Comprovante de Escolaridade (Ensino Fundamental Incompleto)

CNH B

