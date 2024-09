Área de preocupação, bombeiros combatem fogo em região de eucaliptos em Água Clara

Com dias de estiagem, baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas, os focos de incêndio continuam queimando as áreas de vegetação do Pantanal. Em Mato Grosso do Sul, conforme boletim do Corpo de Bombeiros do domingo (8), dez locais recebem operação in loco.

A umidade relativa do ar se manteve em 10% na maior parte do estado com ventos de até 53km/h na direção nordeste/norte. Em São Gabriel do Oeste os focos estão confinados na região de serra.

Em Água Clara há uma preocupação maior devido a área de eucalipto, e as equipes receberam reforço para o trabalho de combate ao incêndio.

Em Miranda foram reforçadas as equipes na região devido às fortes rajadas de vento que facilitaram a propagação dos focos, no momento três deles estão ativos.

Outras operações de combate acontecem em Corumbá nas áreas do Paraguai Mirim e Porto Índio na região de fronteira com a Bolívia, no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema - Naviraí, Aparecida do Taboado, Aquidauana, um próximo às margens do Rio Aquidauana e outro perto do Córrego Buriti. Região de Apa - Porto Murtinho e Parque Estadual das Nascentes do Taquari em Costa Rica:

Já sob monitoramento, estão as áreas do Nabileque em Corumbá e de Chapadão do Sul.

