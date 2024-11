Argentina se une à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza

Após negociações, a Argentina decidiu se unir nesta segunda-feira (18), de última hora na Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, à iniciativa do Brasil da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

A iniciativa foi lançada na abertura da cúpula do bloco das maiores economias do planeta, e somente a Argentina não tinha aderido à aliança. Com a adesão, a Argentina ainda pode figurar como um dos membros fundadores da plataforma independente internacional, que tem como objetivo captar recursos para financiar políticas de transferência de renda em países.

Com aberta desde julho deste ano, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza soma 82 países fundadores, além da União Africana e da União Europeia, nove instituições financeiras, 24 organizações internacionais e 31 entidades filantrópicas e não governamentais, totalizando 148 membros fundadores.

A expectativa é que a estrutura de governança da aliança esteja pronta até 2025.

