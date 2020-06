Arrependido? Adriano tenta voltar com ex após chamá-la de falsa

Gabriel Neves com informações do site "Metrópoles"

Parece que Adriano Imperador está arrependido de terminar o noivado com Victória Moreira. No último domingo (21), o ex-jogador usou as redes sociais para contar que estava solteiro. Mas, segundo informações do jornal Extra, o ex-jogador quer reatar o relacionamento.

Ele teria ido de helicóptero na última quinta-feira (25) até Itaperuna, no interior do Rio, tentar se reconciliar com a amada. A estudante de medicina não se pronunciou.

A jovem, porém, chegou a revelar que iria processar o ex, após ser chamada de “falsa”. “Olha, gente, a pessoa que eu estava é muito falsa. Aí, depois, eu que eu estou errado. Mas vou seguir minha vida, como sempre”, declarou ele, depois de ser questionado pelos fãs pelo motivo do término.

Logo depois, Adriano apagou as fotos que tinha com Victoria Moreira. Uma semana antes, o ex-jogador tinha anunciado o noivado com a estudante de medicina, de 21 anos.

Deixe seu Comentário

Leia Também