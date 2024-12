Ator espanhol José de la Torre, de 'Toy Boy', morre aos 37 anos

O ator espanhol José de la Torre, conhecido por seus papéis em obras da Netflix, como as séries “Toy Boy” e “Vis a Vis”, morreu na última quinta-feira (5), aos 37 anos.

Segundo o La Nación, a morte aconteceu em decorrência de uma doença, diagnosticada há meses e que não teve o nome revelado. Apenas pessoas próximas ao ator sabem os detalhes da enfermidade.

Os amigos e colegas de trabalho de José de la Torre, como Jesús Mosquera Bernal, que contracenou com ele em “Toy Boy”, prestaram homenagens nas redes sociais. “José De La Torre morreu aos 37 anos após uma enfermidade. Meus mais sinceros pêsames a toda sua família e amigos”, disse.

De la Torre morava em Málaga, cidade próxima de sua cidade natal, Montilla.

