Atrações brasileiras aparecem em ranking com as 25 melhores do mundo; confira

O prêmio Travelers’ Choice 2024 – Best of the Best, da plataforma de viagens TripAdvisor, publicou um ranking com as 25 melhores atrações do mundo, segundo viajantes, com destaque para dois locais brasileiros na lista.

Segundo a empresa, o ranking é feito com base nas avaliações dos usuários do site, leva em conta a qualidade e quantidade de avaliações, e classificações dos viajantes, podendo incluir desde monumentos arquitetônicos históricos até lugares marcados por belezas naturais.

No Brasil, as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, e o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, apareceram na lista, em 21º e 25º lugares, respectivamente.

O Empire State Building, em Nova York, nos Estados Unidos, apareceu em primeiro lugar, seguido da Torre Eiffel, em Paris, na França, e da casa de Anne Frank, em Amsterdã, na Holanda.

