Bairros da capital e sete cidades ficam sem luz após tempestade

Após chuvas fortes registradas no interior do estado e na capital, muitos lugares tiveram o fornecimento de energia interrompido. Dourados é o município que apresenta a situação mais crítica, com ocorrências em 36 bairros. A interrupção também foi registrada em Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Douradina e Juti. Em Sete Quedas e Tacuru, a falta de energia é percebida na área rural. Na Capital, apenas alguns bairros ficaram sem energia.

Conforme informado pela Energisa, a interrupção do fornecimento foi ocasionada pelo temporal, que veio acompanhado de ventos fortes e descargas atmosféricas, atingindo a região na madrugada desta segunda-feira (26). Todo o Estado está sob alerta de tempestade com grau de perigo no estágio 2 do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com chuvas fortes que iniciaram nesta madrugada podendo chegar a 50 e 100 mm/dia.

Ao JD1 Notícias, a Energisa diz já ter acionado o plano de contingencia para normalizar o serviço. “Para diminuir o tempo de espera dos clientes, a concessionária acionou seu plano de contingência, aumentando em três vezes a quantidade de equipes em campo que um período normal. Os reparos são de maior complexidade e devem obedecer protocolos rígidos de segurança", informou a assessoria.

Na Capital, apenas os bairros Jardim Centro Oeste, Amambaí, Chácara Cachoeira, Chácara das Mansões, Jardim dos Estados, Jardim Veraneio, São Francisco e Santo Antônio notificaram a empresa sobre falta de energia até a publicação desta matéria.

Em Dourados, onde o impacto do temporal foi maior, 36 bairros, ao todo, estão sem energia, sendo eles: Jardim Agua Boa, Parques dos Jequitibas, Centro, Jardim Guaicurus, Parque Alvorada, Vila Amaral, BNH Plano II, Cachoeirinha, Chacara Cidelis, Cohafaba IV Plano, Izidro pedroso, Chacaras California, Chacaras IPE, Cohab II, Jardim Alhambra, Jardim Brasilia, Jardim Central, Jardim Clímax, Jardim Maipu, Jardim Ouro Verde, Jardim Santo André, Parque do Lago, Parque Nova Dourados, Residencial Novo Horizonte, Jardim Florida, Jardim Europa, Jardim Cuiabá, Parque das Nações, Portal de Dourados, Residencial Pelicano, Vila Eldorado, Vila Matos, Vila Nova Esperança, Vila Rui Barbosa, Vila Planalto e Vila Vieira.

