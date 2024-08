JD1TV: Bebê ribeirinho de 2 meses é regatado de incêndio na Ponte do Rio Paraguai

Policiais Ambientais de Corumbá que passavam por um incêndio de grandes proporções na BR 262 ao longo da ponte sobre o Rio Paraguai resgataram nesse domingo (4), um bebê de dois meses de uma família ribeirinha .

A equipe seguia para Passo do Lontra sentido Corumbá-Miranda, quando notaram duas residências cercadas pelo fogo. No local, moradores trabalhavam combatendo o incêndio e informaram que do outro lado do Corixo Gonçalino, havia uma família em risco, mas que não queriam deixar o local, para proteger a residência.

Ao chegar na citada residência, os policiais constataram que a área ao redor já estava tomada pelas chamas, com densa fumaça, dificultando a respiração e colocando em risco a segurança de todos os envolvidos.

Para retirar os moradores, os policiais utilizaram uma embarcação apenas para uma moradora e seu bebê de dois meses passarem pelo Corixo. Os outros resgatados foram conduzidos pelos policiais a pé até uma área segura. Foram retirados pela equipe PMA duas mulheres, duas crianças e um bebê.

A Polícia Militar Ambiental, juntamente com as forças de segurança do estado, vem atuando na linha de frente desde o início dos incêndios que assolam o Pantanal de Mato Grosso do Sul.

