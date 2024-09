Beto Pereira reúne mais de 1,6 mil pessoas para ouvir demandas da Capital

Com a presença de atletas, dirigentes de federações, secretários e artistas regionais, o candidato a prefeito, Beto Pereira (PSDB), mobilizou mais de 1,6 mil pessoas em debate promovido para falar sobre os rumos do Esporte, Cultura e Juventude em Campo Grande.

Por mais de uma hora e meia, os participantes discutiram as carências que Campo Grande enfrenta. Um dos principais pontos abordados foi a ausência de um centro cultural para exposições e grandes shows, além da falta de uma arena esportiva que possibilite a realização de eventos escolares quanto nacionais.

“Estou aqui para ser o prefeito que mudou essa história. O prefeito tem que gostar. Não tem alguém que goste mais de esporte e da cultura do que eu”, declarou Beto.

O presidente da Federação Estadual de Vôlei, José Amâncio da Mota, conhecido como Madrugada, enfatizou a urgência de soluções para a infraestrutura esportiva da cidade. “O Guanandizão hoje não tem nem mais como alojar atletas e estudantes”, lamentou.

A artesã Bia Barros, representante da Federação das Associações de Artesãos do Mato Grosso do Sul, denunciou a falta de aplicação da lei do 1% destinada à Cultura. “Esperamos que o futuro prefeito adote o plano municipal do artesanato. Está tudo ali, precisamos tirar do papel. A Praça dos Imigrantes, por exemplo, está há um ano com obras para retirada de piso. É hora de ver a mudança”, afirmou, utilizando a expressão “marreta 45” para evidenciar a urgência.

Em sua fala sobre Cultura, Beto enfatizou que “o dinheiro da cultura deve ser aplicado realmente na cultura.” Ele se comprometeu a garantir que os recursos sejam utilizados corretamente, “não podemos tratar de maneira superficial. Vamos destinar recursos aos fundos de incentivo, assegurando a publicação de editais, seleção e o pagamento nas datas corretas”, completou.

Representando o Conselho Consultivo da Juventude, Giovana Mondardo entregou uma carta a Beto Pereira, onde foram delineados compromissos para fortalecer as secretarias e ações voltadas ao segmento juvenil. O documento destaca a importância da inclusão da juventude no planejamento das políticas públicas, reivindicando uma maior atenção às suas demandas e necessidades.

