Bonito recebe Nascente Azul de Circuito Trail acontece em novembro

Mais um etapa da Nascente Azul de Circuito Trail acontece em novembro na cidade de Bonito, com caminhadas e corridas 4k, 7k, 14k e 21k por trilhas em meio à mata nativa, rios e solos irregulares no entorno da Serra da Bodoquena.



Um dos principais atrativos da Capital do Ecoturismo, distante 22 km da cidade, a Nascente Azul vai sediar o evento. A prova será realizada no dia 9 de novembro e as inscrições já estão abertas através do link , com a participação de competidores de todo o país.

A etapa contará também com uma programação especial, que começa no dia 8 de novembro, a partir das 9h, com a entrega de kits, uma corrida kids e show ao vivo (18h30) na charmosa Praça da Liberdade, no centro de Bonito.

São esperados mais de 500 atletas de todas as idades e regiões.



Esta será a segunda vez em que a Nascente Azul recebe o Circuito Trail. Em 2023, cerca de 600 atletas participaram da prova no complexo e ainda curtiram o restante do dia no balneário, que conta com lago de águas cristalinas vindas direto da nascente do rio homônimo e repleto de peixes, circuito de aventura suspenso, praia de água doce com quiosques e piscina ecológica.



Os atletas que completarem a prova receberão uma medalha personalizada do evento. Os inscritos também terão direito ao day use no atrativo.

