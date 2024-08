Bonito teve melhor movimento de turistas em julho dos últimos nove anos

Com taxa de ocupação hoteleira de 67% nas férias de julho, mês teve o registro de 30.941 mil visitantes em Bonito, de acordo com dados do Observatório de Turismo e Eventos coordenado pelo Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB), esse é o maior registro dos últimos 9 anos.



A oferta de mais voos das companhias Azul e Gol, segundo o trade turístico, foi crucial para a retomada do crescimento de visitantes aos destinos da Rota Bonito Serra da Bodoquena, após oscilações registradas no primeiro semestre do ano.

Segundo dados do aeroporto regional de Bonito, foram registrados 4.007 desembarques, correspondendo a 12,95% do total de turistas que visitaram o destino no mês das férias escolares.



Atrativos mais visitados



Os cartões postais também foram atrativos muito procurados na cidade, de acordo com a pesquisa realizada pelo Observatório de Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), com o apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), a Gruta do Lago Azul, recebeu 13.517 turistas (89% de ocupação), sendo o quarto atrativo mais visitado.



De janeiro a julho, Bonito recebeu 163.920 turistas, com São Paulo se mantendo como o maior emissor (38,52% do total de visitantes em julho, seguindo dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, enquanto Mato Grosso do Sul contribuiu com 7,65%).

Os passeios de maior fluxo no mês foram flutuação (27.224 pessoas), balneários (14.119) e cachoeiras (13.952). O número de visitações em julho foi 4,85% superior ao mesmo período de 2023.

