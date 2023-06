Brechós agregam vintage e podem substituir alta-costura com looks de inverno

Faltando 20 dias para o inverno, o campo-grandense deve começar a tirar os casacos mais pesados do guarda-roupa, mesmo quando a temperatura pode não ficar abaixo dos 10°C. Para aqueles que enjoaram dos agasalhos da estação passada, roupas "novas" podem ser compradas em brechós em maior qualidade e menor preço.

Marcas como Givenchy, Chanel, Valentino, Saint Laurent, mostraram nas passarelas as tendências para o outono/inverno 2023 com pegadas dos anos 40 e 80. Nessa estação as marcas valorizaram a silhueta, trazendo também tons de preto e os famosos casacos com ombreiras.

A Valentino apresentou os drapeados e babados de chiffon esculturais. No desfile da Givenchy, alguns dos blazers e casacos vieram com pregas e cintura marcada, outros eram mais clássicos sem muitos detalhes. A marca ainda apresentou a coleção com saias e casacos de couro, blusas de seda e peças de caxemira de dupla face super dimensionadas. Desfile ainda contou com looks em camadas com estilo mais street com couro envelhecido, malhas, denim desfiado, calças cargo.

Chanel, Valentino e Sain Laurent em seus respectivos desfiles da coleção de outono/inverno 2023

Assim, andando pelas ruas de Campo Grande podemos encontrar peças vintages e outras que imitam a alta-costura por um preço, muito menor.

Araras do JardineiraBrechó

Look 1: Jaqueta Jingles CGC. Tam G. R$ 179,90/Camisa CGC tecido em Jersey R$ 45

calça Wide Legg R$ 68,90

Look 2: Blazer R$ 59,90/ Vestido em tricô R$ 55

Look 3: Jaqueta em couro R$ 179,90/Camisa R$ 39,90/Saia em poá R$ 49,90



A arquiteta Andressa Barbosa Rocha Batista de 32 anos abriu o Jardineira Brechó no final de 2019, como uma alternativa que a deixasse mais tempo com as filhas. "Sempre gostei de moda e em 2020 o negócio alavancou. Durante a pandemia as pessoas ficaram muito consumistas, a galera começou a ficar adepta a brechós". Ela conta que se adaptou para que os clientes pudessem provar as roupas, ja que foi um período de restrição. "O público é muito legal, galera consciente. Comprar em brechó é bom pela qualidade, por exemplo, um couro que custa mais de R$200 na loja e no brechó é R$ 50 reais no máximo", destacou. O atendimento no @JardineiraBrechó é somente com hora marcada.

Já na rua Joaquim Nabuco, dona Maria Custódia gerencia o MariaBrechó há mais de 25 anos. "Eu gosto de roupas, toda vida eu trabalhava para os outros, mas vendia em casa, comprava e saia revendendo", agora ela consegue gerir as contas só com o brechó.

Maria Brechó

Look 1: Casaco vermelho de algodão R$ 59/Saia nude R$ 15 e meia calça R$ 10

Look 2: Casaco verde R$ 79,90

Não muito distante na rua Joaquim Nabuco, o Imporium Brechó administrado há 9 anos pela Erika Silva Simões de 43 anos, também conta com peças novas. A moradora de Camapuã sempre trabalhou com roupa, e aprendeu sobre vendas com sua mãe de criação que era comerciante.

Look 1: Calça rosa de alfaiataria R$ 70/ Casaco tricô bordado R$ 40

Look 2: Casaco quadriculado R$ 99,90/ Body de renda R$ 45/ Calça Flare R$ 40



Ao comprar, doe agasalhos

A 7ª Campanha do Agasalho 2023, lançada no início do mês de maio pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), continua até 20 julho com mais de 30 pontos de coleta distribuídos pela cidade, por qualquer pessoa, empresa ou comunidade.

Todas as secretarias municipais, a Prefeitura e o Instituto Mirim de Campo Grande são pontos de coleta. Neste ano, a academia Work Out, o Shopping Bosque dos Ipês, Shopping Campo Grande e Pátio Central Shopping também abraçaram a campanha e são pontos de coleta.





