Cachorro é resgatado após passar a noite preso em fossa

Gabriel Neves com informações do site "Diário Corumbaense"

Um cachorro, que não teve a raça identificada, foi resgato pelo Corpo de Bombeiros, na tarde desta segunda-feira (30), após cair em uma fossa no bairro Cristo Redentor em Corumbá.

De acordo com o site “Diário Corumbaense”, a equipe dos bombeiros foi acionada por moradores que moram no local, eles relataram terem ouvido uivos do cachorro durante toda a noite, mas não foram ver do que se tratava pois o lugar é um terreno baldio.

No outro dia, ao irem ver o que havia acontecido, encontraram o animal preso dentro do posso.

Os bombeiros informaram não terem encontrado nem um tipo de lesão no cachorro, apenas sinais de sede e fome, uma mulher que mora próximo ao local do resgate adotou o animal.

