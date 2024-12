Sorveteria realiza Pote Day com descontos para celebrar o fim de ano; confira

A Cacimba Sorvetes, localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, nº 1668, promoverá nos dias 21 e 22 de dezembro o Pote Day, evento que traz descontos especiais em seus produtos mais icônicos.

A ação é uma forma de agradecer aos clientes pela fidelidade ao longo do ano e tornar as celebrações de fim de ano ainda mais doces.

Durante o Pote Day, os clientes poderão adquirir potes de 2 litros, que costumam custar R$ 39,90, por R$ 24,90. Além disso, os copinhos de 500ml de gelato, terão redução no preço, passando de R$ 36,90 para R$ 29,90.

Serviço:

Evento: Pote Day

Datas: 21 e 22 de dezembro de 2024

Local: Cacimba Sorvetes – Av. Eduardo Elias Zahran, nº 1668, Campo Grande

Descontos:

Potes de 2L: De R$ 39,90 por R$ 24,90

Copinhos de 500ml de gelato: De R$ 36,90 por R$ 29,90

