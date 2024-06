Caixa de som é encontrada funcionando após passar quase um mês submersa no RS

As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul causaram um prejuízo imenso, com muitas famílias perdendo tudo, com suas casas sendo submergidas em meio ao desastre. No entanto, uma caixa de som da JBL, modelo Boombox 3, continuou a funcionar mesmo depois de 25 dias embaixo da água.

A situação foi relatada no Instagram por Dionata Noronha, que ao voltar para sua residência, uma das várias que ficou embaixo da água com as enchentes, encontrou o aparelho coberto de lama e decidiu colocar música para tocar.

"Alou, JBL. Está aprovada, 25 dias debaixo d'água e bombando", disse o rapaz em sua publicação, apontando que o aparelho que estava submerso em cerca de 4 metros de água.

Ao portal Canaltech, o Dionata contou que a caixa de som da JBL foi o único dispositivo eletrônico de sua residência que ele ligou no estado em que encontrou. "Funcionaram alguns eletrônicos que foram abertos e feitos os procedimentos antes. A caixa JBL não foi aberta, liguei do jeito que a encontrei e funcionou perfeitamente", contou.

Para limpar a lama, o dono deu um “banho de mangueira” na caixa de som, que continuou a funcionar perfeitamente.

