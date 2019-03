Caixa tem fila a “perder de vista” e irrita clientes

Dezenas de pessoas lotaram a agência da Caixa Econômica Federal da rua 13 de Maio na manhã desta quinta-feira (7). O banco retornou a normalidade no atendimento e os clientes chegaram cedo, mas, se depararam com uma fila enorme.

As informações sobre a superlotação foram transmitidas por uma servidora pública de 37 anos, que preferiu não ser identificada na matéria. Ela fez uma publicação em seu perfil em uma rede social e conversou com a reportagem do JD1 Notícias. “Eu fiquei por duas horas em pé na fila, de 9h da manhã até às 11h que é o horário que abre o atendimento do banco para pegar a senha. Foi somente nessa hora que fui informada de que o sistema de abertura de contas não estava funcionando”, esclareceu a servidora.

Na publicação feita pouco antes das 11h a funcionária diz “realidade da Caixa Econômica Federal da 13 de Maio, em Campo Grande-MS. A agência só abre às 11h, mas para conseguir pegar uma senha, as pessoas estão na fila desde antes das 9 da manhã. Tem idosos e deficientes em pé, na fila que só aumenta e ainda falta mais de meia hora para abrir a agência”.

A redação entrou em contato com a comunicação da CEF da capital para saber os motivos da demora e foi informada sobre um problema no sistema. A assessoria disse que técnicos trabalham desde ontem para solucionar a questão e garantiu que até o final desta tarde o sistema estará restabelecido. Os clientes que estiverem na agência serão atendidos.

