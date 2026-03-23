Campanha "Volta às Aulas Solidária" entrega mais de 400 itens a entidade de apoio a crianças

A campanha “Volta às Aulas Solidária” entregou, na última sexta-feira (19), mais de 400 itens à Associação Movimento Mãe Águia, entidade de apoio a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A ação, promovida pelo Shopping Campo Grande em parceria com o Grupo Allos, arrecadou mochilas, cadernos, kits de lápis de cor e livros literários, incluindo pela primeira vez materiais voltados ao desenvolvimento da leitura e da imaginação dos atendidos.

As doações beneficiarão 108 crianças e adolescentes, com idades entre 5 e 17 anos, acompanhados pela associação, que oferece oficinas educativas, acompanhamento social e ações de fortalecimento de vínculos familiares.

Desde sua criação, em 2020, a campanha já arrecadou mais de 70 mil itens escolares em shoppings administrados pelo Grupo Allos em todo o país. A iniciativa contou ainda com o apoio da Associação dos Lojistas do Shopping Campo Grande.

“Acreditamos que nosso papel vai muito além de ser um espaço de compras. Somos um espaço de encontros, de conexões e de construção de um futuro melhor para a nossa comunidade. Cada ação como essa nos aproxima ainda mais desse propósito”, destaca o gerente de marketing, Victor Araújo.

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