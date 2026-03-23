Menu
Menu Busca segunda, 23 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Geral

Campanha "Volta às Aulas Solidária" entrega mais de 400 itens a entidade de apoio a crianças

Iniciativa do Shopping Campo Grande e do Grupo Allos arrecadou mochilas, cadernos e livros literários para crianças e adolescentes atendidos pela instituição

23 março 2026 - 18h23Taynara Menezes
As doações beneficiarão 108 crianças e adolescentesAs doações beneficiarão 108 crianças e adolescentes   (Foto: Divulgação)

A campanha “Volta às Aulas Solidária” entregou, na última sexta-feira (19), mais de 400 itens à Associação Movimento Mãe Águia, entidade de apoio a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A ação, promovida pelo Shopping Campo Grande em parceria com o Grupo Allos, arrecadou mochilas, cadernos, kits de lápis de cor e livros literários, incluindo pela primeira vez materiais voltados ao desenvolvimento da leitura e da imaginação dos atendidos.

As doações beneficiarão 108 crianças e adolescentes, com idades entre 5 e 17 anos, acompanhados pela associação, que oferece oficinas educativas, acompanhamento social e ações de fortalecimento de vínculos familiares.

Desde sua criação, em 2020, a campanha já arrecadou mais de 70 mil itens escolares em shoppings administrados pelo Grupo Allos em todo o país. A iniciativa contou ainda com o apoio da Associação dos Lojistas do Shopping Campo Grande.

“Acreditamos que nosso papel vai muito além de ser um espaço de compras. Somos um espaço de encontros, de conexões e de construção de um futuro melhor para a nossa comunidade. Cada ação como essa nos aproxima ainda mais desse propósito”, destaca o gerente de marketing, Victor Araújo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

As organizadoras da AMA conversaram com a JD1 sobre a expectativa para o evento.
Comportamento
4ª Corrida da AMA: Organizadoras falam sobre expectativas; inscrições entram nos últimos dias
Terminal em Campo Grande - Foto: Jônatas Bis/JD1
Cidade
TJMS suspende ordem de juiz que obrigava aumento da tarifa de ônibus para R$ 7,79 na Capital
Adriano Ribeiro Espinosa, o
Justiça
Juiz mantém prisão de acusado de incendiar casa e matar três pessoas no Jardim Colúmbia
Novo sistema da Justiça -
Justiça
TJMS implanta eproc para novos processos de competência cível e Juizado Especial
Momento do ataque - Foto: Reprodução
Polícia
Câmera registra ataque a tiros contra caseiro em fazenda em Rochedo
Governador integra abertura do evento - Foto: JD1
Política
Governador destaca impacto econômico e científico da COP15 em Mato Grosso do Sul
Suspeito foi preso em ação da PM - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Homem é preso após estuprar e ameaçar a própria mãe com faca em Campo Grande
Promotor de Justiça Romão Ávila Milhan Júnior - Foto: Decom
Transparência
Eleito para novo mandato, Romão Ávila Milhan Júnior seguirá na chefia do MPMS
Bilhete de aposta da Mega-Sena
Geral
Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 13 milhões
Materiais e entorpecentes - Foto: Divulgação
Polícia
Força Tática prende casal e fecha ponto de venda de drogas no Colúmbia

Mais Lidas

Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do Exército
Brasil
Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do Exército
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
Polícia
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
Pré-selecionados do Residencial Jorge Amado devem entregar documentos na Emha
Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
Polícia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos é descoberto em Campo Grande