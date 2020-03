Candidatos dos cursos de formação da PMMS são convocados

Os editais com a convocação em 3ª chamada para os candidatos aos Cursos de Formação de Oficiais e de Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foram publicados na edição desta terça-feira (3), no Diário Oficial do Estado (DOE) .

Conforme o edital, para a matrícula em ambos os cursos de formação, os candidatos devem apresentar-se no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP) às 13h30 desta quinta-feira (5), na rua Maria Luiza Spengler, 240 no bairro Ana Maria do Couto, em Campo Grande.

Toda a documentação necessária para a matrícula, bem como informações complementares sobre as convocações podem ser conferidas entre as páginas 45 a 56 do Diário Oficial de hoje. As publicações foram assinadas pelo Comando-Geral da Polícia Militar.

Deixe seu Comentário

Leia Também