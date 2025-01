IPVA 2025: Carros a partir de 15 anos estão isentos do imposto em MS

Com um novo ano começando, também se inicia, em janeiro, a cobrança de um dos impostos mais conhecidos pelo brasileiro: o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

No entanto, alguns proprietários se tornam isentos do imposto neste ano em Mato Grosso do Sul, já que segundo a legislação estadual, qualquer veículo fabricado há pelo menos 15 anos não paga mais o imposto.

Além disso, vale lembrar que proprietário de veículos usados tem desconto de 15% no pagamento em parcela única, desde que quitada até o dia 31 de janeiro.

É possível que o dono do veículo opte por parcelar o IPVA 2025, mas deve ficar atento às datas limites para pagamento do imposto.

Confira a data limite para pagamento das parcelas:

1ª parcela: 31 de janeiro

2ª parcela: 28 de fevereiro

3ª parcela: 31 de março

4ª parcela: 30 de abril

5ª parcela: 30 de maio

