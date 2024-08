Casal de Nova Andradina vê sonho de casamento minguar ao levar golpe de R$ 30 mil

Depois de serem vítimas da Filia Eventos que causou um prejuízo de cerca de R$ 8 milhões em pessoas de todo o Brasil, o casal Jéssica Godrignane Oliveira e Gabriel Henrique Coser Cavalcante, de Nova Andradina, luta contra o tempo e com o orçamento bem menor para manter o casamento, depois de um golpe de R$ 30 mil.

De acordo com a fisioterapeuta, ela conheceu a Filia Eventos através de uma amiga que vendeu o pacote de Buffet completo, mais decoração, assessoria e bônus com vestido e bar de drinks. “Acompanhávamos a empresa pelo Instagram e essa amiga ofereceu o pacote que era bem atrativo para nós e por confiarmos nela, acabamos fechando, mesmo a empresa sendo de Maringá. Como já tínhamos visto entregando evento em outras cidades, não vimos problemas”, contou Jéssica.

O casamento marcado para 30 de novembro, teve o contrato fechado em fevereiro. O casal pagou R$ 20 mil à vista e parcelou outros R$ 10 mil em cinco vezes, sendo a última parcela paga em agosto. Os noivos ficaram sabendo do golpe no último domingo (18), após ver a movimentação nas redes sociais.

“A proprietária postou no domingo que não ia mais entregar eventos e que era para procurar o contato para rescisão de contrato de quem já tinha fechado”, contou a noiva.

Apesar de tentar contato para uma rescisão contratual e até pagar a multa, Jéssica conta que não conseguiu mais falar com a empresa e que está atrás de todos os fornecedores, "lutando contra o tempo e com o orçamento bem menor”. "Como já tínhamos pago o aluguel do salão de festas, mantivemos a data”.

O casal de Nova Andradina se juntou a mais de 400 pessoas de todo o Brasil que já realizaram um boletim de ocorrência junto a Polícia Civil de Maringá (PR) e ingressou em uma ação coletiva e em mais dois processos que estão em andamento.

Muitas vítimas que foram prejudicadas usaram as redes sociais para fazer um movimento e denunciar o caso.

No Instagram a empresa informou que se mudou da cidade após sofrer ameaças. O JD1 tentou entrar contato com a defesa, mas não obteve retorno.

O que diz a Polícia

Nessa segunda-feira (19), o delegado Fernando Garbelini,da Delegacia de Estelionato em Maringá, revelou que o prejuízo causado pela agência de eventos Filia, passa de R$ 8 milhões.

Ainda de acordo com o delegado, cerca de 450 boletins de ocorrência já foram registrados contra a agência. Nesta semana, fornecedores e representantes da Filia Eventos devem ser ouvidos pela polícia, afirma ele.

Na quarta-feira (14), o advogado Sebastião da Costa Guimarães, responsável pela defesa da proprietária da agência - Simone da Luz Barbosa -, afirmou que a mulher "quebrou".

