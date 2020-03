A Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems), criou hospital de campanha para o atendimento de pacientes que estejam com os sintomas do Covid-19. A unidade, que tem capacidade para 30 leitos e três consultórios, foi estruturada no estacionamento do Hospital Cassems de Campo Grande e estará disponível para atendimento ao beneficiário a partir desta segunda-feira (23).

Além dessa medida, a Cassems também anuncia a ampliação em 50% do número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), saltando de 20 para 30 leitos. “Estamos tomando todas as medidas necessárias para que possamos atravessar esse período desafiador com garantia de atendimento de qualidade e humanizado ao nosso beneficiário. E isso, inclui nos anteciparmos à necessidade, que é o que estamos fazendo com a criação desse hospital de campanha e com a ampliação do número de leitos de UTI”, ressalta o presidente da Cassems, Ricardo Ayache.

Com a estruturação do hospital de campanha, o objetivo é melhorar a segurança a todos, garantindo triagem mais eficiente entre os pacientes com quadros diversos de doenças respiratórias.

