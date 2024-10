Chuva de meteoros Oriônidas terá pico nesta segunda-feira e será visível do Brasil

A chuva de meteoros Oriônidas, que acontece devido aos detritos do cometa Halley - que está aproximadamente na metade de sua órbita ao redor do Sol - atinge seu pico nesta segunda-feira (21), e poderá ser visto do Brasil.

Apesar de ter seu radiante no hemisfério norte celeste, o fenômeno ainda será visível do Brasil e, segundo o meteorologista Natálio Abrahão, caso o clima de chuva não se desenvolva em Mato Grosso do Sul, também poderá ser visível no Estado.

Segundo a American Meteor Society, o fenômeno atinge seu pico com uma taxa estimada de 10 a 20 meteoros por hora. O melhor horário para se visualizar a chuva de meteoros, em Mato Grosso do Sul, será a partir das 23h, quando a constelação de Orion estiver alta no céu.

Apesar de poder ser observada a olho nu, sem assistência de nenhum equipamento, a chuva de meteoros será melhor observada em locais muito escuros.

