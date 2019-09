Com calor de 40ºC, funcionários do Reviva ganham picolé durante obras

Devido ao forte calor que assolou Campo Grande na tarde desta quinta-feira (12), muitos trabalhadores faziam seu serviço debaixo de um sol de quase 40ºC anunciado pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet). Esse foi o motivo que levou o engenheiro de segurança da Engepar, empresa responsável pelas obras do reviva Centro, Ancomarcio Rosa de Almeida, a comprar um carrinho de picolé para os funcionários.

Ancomarcio disse que distribuiu os picolés para descontrair e amenizar o clima durante as obras, e pelo fato da temperatura estar muito quente. “A ideia foi quebrar um pouco o processo rotineiro e fazer o funcionário se sentir valorizado e saber que tem gente que se preocupa” afirmou.

“Nossa equipe multidisciplinar cuida da segurança dos nossos trabalhadores", ressaltou o engenheiro

De acordo com Ancomar, foram 250 distribuídos entre os 170 funcionários e também para lojistas da região e transeuntes que passavam no momento curiosos com a ação

Obra

Com previsão de entrega em novembro deste ano, de acordo com a Engepar a entrega da será para novembro deste ano. A requalificação ainda passa pela instalação de luminárias com LED, wi fi, câmeras de segurança e preservação do patrimônio histórico cultural.

