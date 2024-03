Com cÃ¢ncer, vocalista do Molejo Ã© internado apÃ³s passar mal em show

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, está internado desde 27 de fevereiro, após se sentir mal em um show. O artista está em tratamento oncológico por conta de um câncer inguinal.

Em nota enviada à Quem, a equipe de Anderson alegou que ele passa por uma bateria de exames. Em seu Instagram, o cantor postou uma foto, deitado na cama hospitalar, enquanto é alimentado por sua mãe.

“Ele teve um quadro de fortes dores, e por conta disso a junta médica optou pela internação para tratamento. Infelizmente ainda não temos informações exatas, estamos aguardando o resultado dos exames que foram feitos”, disse a equipe de Leonardo.

A assessora do vocalista do Molejo ainda disse que a equipe médica acredita que as dores estejam relacionadas com o câncer tratado pelo artista.

“Ele fez uma semana de radioterapia. Após essa semana, foi fazer um show no interior do Rio de Janeiro, onde teve essa crise”, explicou.

*Com informações do portal Metrópoles.

