Com Covid-19, Onevan está internado

Agora com problemas respiratórios e em estado mais grave, Onevan recebe ventilação mecânica para manter a oxigenação do sangue e não sobrecarregar o pulmão.

Onevan já havia estado internado no mês de setembro e teve alta no dia 24 após apresentar melhoras, porém seu quadro clínico se agravou e ele precisou retornar.

O deputado estadual e candidato a prefeito em Naviraí, Onevan de Matos (PSDB), foi internado com coronavírus na sexta-feira (2), no Hospital da Unimed, em Campo Grande.

