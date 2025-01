Com morte de japonesa, Brasil agora tem a mulher e o homem mais velhos do mundo

Segundo dados da entidade LongeviQuest, o Brasil se tornou o país com as pessoas mais velhas do mundo, com a freira gaúcha Inah Canabarro Lucas, com 116 anos, se tornando a mulher mais velha do mundo, ao lado do também gaúcho João Marinho Neto, de 112 anos.

Inah Canabarro Lucas tomou o posto de mulher e pessoa mais velha do mundo após a morte da japonesa Tomiko Itooka, de 116 anos, que faleceu no dia 29 de dezembro do ano passado. A freira nasceu em 8 de junho de 1908.

João Marinho Neto se tornou o homem mais velho do mundo depois da morte do britânico John Tinniswood, aos 112 anos, que faleceu em 25 de novembro de 2024. O brasileiro nasceu em 5 de outubro de 1912, em uma família de fazendeiros, e tem seis filhos vivos, 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos.

