Concluída reforma dos decks do Parque das Nações

O conjunto de decks de acesso ao lago do Parque das Nações Indígenas foi concluído e entregues na quinta-feira (19). Esteve no local o presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), André Borges, para vistoriar e receber a obra. O orçamento total da obra ficou em R$ 109.368,00.

Os decks entregues ontem formam 160 metros de passarelas que se projetam sobre o lago principal.“Desde a construção do Parque das Nações, há mais de 15 anos, os decks nunca haviam passado por manutenção. Quando precisamos esvaziar o lago para as obras de desassoreamento, percebemos que algumas pilastras estavam comprometidas, a parte que ficava embaixo d’água havia se deteriorado. Além disso, toda a estrutura havia cedido. Os engenheiros avaliaram e concluíram que era melhor fazer tudo novo, e foi o que fizemos”, contou Borges.

Com a reforma, agora os decks estão suspensos em postes de eucalipto tratado, com estrutura de vigas e o tablado de ripas. Além desse conjunto, será construída a partir do dia 15 de janeiro uma passarela de acesso ao monumento do Cavaleiro Guaicuru.

A passarela será interrompida antes da ilha, impedindo que as pessoas cheguem até a escultura do Cavaleiro Guaicuru, que já foi vandalizada em diversas ocasiões. O visitante ainda poderá contemplar o monumento com a extensão de oito metros da passarela

Acompanharam a vistoria da obra a diretora de Desenvolvimento, Thaís Caramori; o gerente de Unidades de Conservação, Leonardo Tostes Palma, e o gerente de Administração e Finanças, Roberto Barbosa.

