Lago no Parque das Nações deve ser cheio nesta terça-feira

O lago principal no Parque das Nações Indígenas será cheio nesta terça-feira (17), segundo confirmado pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck ao JD1 Notícias.

Ainda de acordo com o secretário, as obras dos decks do lago já foram finalizadas, e na segunda-feira (16), será feita a remoção dos tapumes, liberando os espaços para uso.

Na terça, o enchimento do lago será limitado há 1,5 metros abaixo do nível limite de segurança, onde será colocada a rede de gambião, que servirão para contenção, que acontece em fevereiro após processo licitatório.

O nível preenchido deve permanecer até o dia 15 de janeiro sem alterações.

Deixe seu Comentário

Leia Também