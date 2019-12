Campanha em Três Lagoas valoriza policiais

Jônathas Padilha, com informações da JP News

Os comerciantes da área central do município de Três Lagoas, a 326 km de Campo Grande, lançaram uma campanha para valorizar a presença de policiais nos seus estabelecimentos. Além de prestigiar o oficial, a campanha tem o foco de estreitar o relacionamento do policial com a população.

O cartaz anuncia que os agente têm direito a banheiro, água, café, telefone, wi-fi e principalmente, um amigo.

As equipes da Polícia Militar de Três Lagoas realizam patrulhamento ostensivo na região diariamente, o que reduziu o índice de criminalidade.

Márcio Garcia, dono de uma lanchonete da região, relatou um caso que aconteceu no mês passado. “Na última semana de novembro a porta da lanchonete abriu no período da noite. Não foi arrombada, mas acredito que ela não estava bem trancada. Uma equipe policial realizava o patrulhamento e vieram até a lanchonete para verificar se ocorria algo. Entraram em contato comigo também. Então eu avalio que a polícia tem feito um bom trabalho”, disse.

Com maior segurança, a partir desta segunda-feira (9) as lojas ficaram abertas até às 21h.

