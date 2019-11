Desaparecimento de estudante mobiliza polícia paraguaia

O adolescente Alex Ziole Areco Aquino, de 14 anos, está desaparecido desde o último dia 23, na região do bairro Jardim Aurora, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.

O desparecimento mobilizou investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil e da Divisão de Investigações Criminais de Casos Puníveis da Polícia Nacional do Paraguai.

De acordo com informações do Porã Newa, várias evidências já foram apreendidas pelos investigadores na região de fronteira, e indicam que o desaparecimento do jovem estaria relacionado a uma briga entre alunos.

Alex sido levado até uma região do bairro, onde homens a bordo de uma caminhonete teriam abordado o adolescente que desde então se encontra desaparecido.

O comissário Francisco Talavera, subchefe da Divisão de investigações Criminais de Casos Puníveis da polícia paraguaia afirmou que as investigações se encontram muito avançadas e já temos informação importante. "Podem nos levar a desvendar o caso nos próximos dias’’.

De acordo com o comissário Talavera, as informações estão sendo compartilhadas com os investigadores do SIG coordenado pelo delegado Dr. Alcides Bruno Braun em razão de o caso ter se iniciado em território brasileiro e possivelmente culminado na cidade de Pedro Juan Caballero.

Familiares e amigos buscam o adolescente colocando cartazes por várias partes da cidade, onde a população se encontra indignada e cobra das autoridades o desfecho do caso com a prisão dos responsáveis pelo desaparecimento do jovem.

