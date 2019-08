Incêndio no Atacadão mobiliza quatro viaturas dos bombeiros

Um incêndio se espalhou pelo estacionamento do supermercado Atacadão da Avenida Cônsul Assaf Trad, no Bairro Coronel Antonino, na noite desta terça-feira (13) em Campo Grande.

As primeiras informações são de que as chamas começaram em meio a um amontoado de paletes de madeira e embalagens, que ficam acumulados na lateral do comérico.

No local, também são estacionados os caminhões com as mercadorias que são descarregadas na unidade. O fogo teria começado por volta das 22h e mobilizou bombeiros e funcionários do supermercado.

Quatro viaturas dos Corpo de Bombeiros atuam no incêndio. A redação entrou em contato com o supermercado, mas ninguém estava autorizado a passar informações.

