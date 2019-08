Incêndio atinge vegetação às margens da BR-163 e trecho é interditado

Mauro Silva, com informações do Alvorada Informa

Um incêndio que atingiu as margens da BR-163 no município de Nova Alvorada atrapalhou a visibilidade dos motoristas que passavam pelo local. O fogo começou em um dos lados da pista no início da tarde desta terça-feira (6) e se espalhou atingindo o outro lado da rodovia.

De acordo com o site Alvorada Informa, o trecho está com muita fumaça o que impossibilita a passagem de veículo. A BR está interditada até o presente momento para que não haja acidentes.

Equipes do Corpo de Bombeiros, brigada de incêndio do grupo Atvos atuam no local para apagar as chamas, mas a cada momento o fogo se propaga com maior intensidade.

Fotos:Rones Cezar/Alvorada Informa

