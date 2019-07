Incêndio destrói galpão e parte do estoque de empresa no interior

Rauster Campitelli, com informações do Nova News

Um incêndio que teve início por volta das 05h40 desta terça-feira (30) no galpão da empresa Mercenova, localizada na área central de Nova Andradina, atingiu os dois lados do imóvel, sendo um na rua Walter Hubacher e o outro na rua Sete de Setembro. Segundo um dos responsáveis pela empresa, uma avaliação preliminar aponta que o prejuízo com a destruição da estrutura - e dos produtos que estavam no local - pode chegar a R$ 10 milhões.

Durante a manhã, era possível ouvir as explosões de diversos materiais inflamáveis guardados no interior do galpão, entre eles óleo de motor, graxa e outros componentes que acabaram potencializando a ação do fogo. A ocorrência mobilizou 22 bombeiros, um caminhão-tanque da corporação, dois caminhões de uma usina e mais um caminhão da Prefeitura Municipal.

Voluntários ajudaram na retirada de materiais da parte da empresa onde o fogo não havia se alastrado. "Estamos apreensivos, escutamos um barulho e logo depois vieram as chamas, seguidas da nuvem escura tomando conta do céu. Nós pensamos que ia queimar tudo em volta", disse um morador da localidade que acompanhava os trabalhos.

Devido às proporções do incêndio, a estrutura do prédio começou a apresentar avarias, e os tetos de dois barracões chegaram a desabar. As chamas foram consideradas controladas por volta das 8h. O trabalho dos bombeiros levou em conta as casas vizinhas, porém, apesar do esforço, alguns imóveis também começaram a apresentar avarias.

O Corpo de Bombeiros alertou a população para que não se aproxime do local, uma vez que existe o risco de toda a estrutura cair. Um dos responsáveis pela empresa, instalada em uma área de cerca de 800 metros quadrados, afirmou que o prédio tem seguro, o que deve amenizar o impacto financeiro.

Deixe seu Comentário

Leia Também