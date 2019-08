Incêndio destrói ônibus no pátio da prefeitura

Joilson Francelino, com informações do O Pantaneiro

Três ônibus do transporte escolar de Aquidauana foram incendiados na madrugada deste domingo (3), dentro da garagem da Prefeitura Municipal de Aquidauana. Ao todo, cinco veículos foram danificados pelas chamas.

Apenas um vigia estava no local quando percebeu as chamas, o incêndio já estava fora de controle. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo nos veículos e o local foi isolado.

A polícia está neste momento no pátio para apurar as causas do incêndio. Dos sete veículos que estavam no pátio, três ficaram destruídos e mais dois prejudicados por conta das chamas.

