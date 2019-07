Incêndio em residência causa morte de adolescente

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

Um incêndio em residência deixou quatro vítimas, sendo uma delas fatal, na madrugada de domingo (28) no bairro Defensores del Chaco, na Zona Industrial da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero. Vizinhos das vítimas alertaram os agentes da Polícia Nacional do Paraguai e integrantes do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade, que foram até a residência, localizada na rua Peru e Venezuela.

Eles encontram a casa em chamas, com os moradores presos em seu interior. Os bombeiros conseguiram retirar as vítimas identificadas como Neuza Dominguez Rojas, Alberto Dominguez, Jara Dominguez e a adolescente Anatalia Jara Acosta (15), que teria inalado alta quantia de monóxido de carbono, culminando em sua morte.

As demais vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional da cidade devido à inalação de fumaça. O corpo da adolescente foi encaminhado ao IML da cidade após os procedimentos da Polícia Técnica, que junto aos integrantes da equipe técnica dos bombeiros, busca esclarecer as causas do incêndio.

