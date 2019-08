Carreta fica destruída após incêndio

Mauro Silva, com informações do Nova News

Os funcionários e clientes que estavam em um posto de combustível localizado na MS-276, em Batayporã, no início da noite de domingo (11), ficaram assustadas quando uma carreta graneleira com placas do Rio do Grande do Sul ficou destruída ao pegar fogo.

De acordo com o site Nova News, o condutor estacionou a carreta atrás do restaurante do posto, quando iniciou a chama que tomou conta da parte frontal da veículo. Fortes explosões foram registradas.

O Corpo de Bombeiros de Nova Andradina foi acionado e ao chegar no local combateu às chamas, porém, o veículo já estava totalmente destruído. Como o incêndio ocorreu em um posto de combustíveis, pessoas que trabalham no local ficaram apreensivas, com medo de que uma tragédia pudesse ocorrer.

O fogo foi controlado e ninguém se feriu, as causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

Nova News

