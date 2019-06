Homem ateia fogo em lixo e devido a fumaça vai parar na Delegacia

Saiba Mais Geral Vídeo – Moradores reclamam de queimadas em terrenos no Monte Castelo

Antônio da Silva, 60 anos, acabou detido pela Polícia Militar, depois de vizinhos se incomodarem com a fumaça vinda da residência do mesmo, que ateou fogo no lixo do quintal. O caso ocorreu no domingo (16), no bairro Jupiá, em Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência era por volta das 15h quando a PM foi acionada por moradores que reclamaram da queima que causava muita fumaça e poluía a região. Ao chegar ao local, a equipe constatou que Antônio apagou o fogo, mas, mesmo assim ele foi orientado e conduzido a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Três Lagoas.

O morador foi autuado por crime ambiental e o registro de ocorrência realizado.

Atear fogo em lixo nos quintais e terrenos baldios é crime ambiental previsto em lei e pode gerar multa e detenção. Além disso, com a baixa umidade do ar, prejudica muito a saúde das pessoas.

Saiba Mais Geral Vídeo – Moradores reclamam de queimadas em terrenos no Monte Castelo

Deixe seu Comentário

Leia Também