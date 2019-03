Saiba Mais Geral Mulher compra celular estragado e faz peregrinação há um mês para trocar

As constantes queimadas em terrenos baldios na região do bairro Monte Castelo têm causado dor de cabeça aos moradores, bem como a preocupação quanto à preservação do Meio Ambiente.

Um leitor que preferiu não se identificar gravou um vídeo que mostra a queimada de alta proporção na vegetação em um terreno baldio localizado na avenida Júlia Maksoud. Ao JD1 Notícias, o leitor disse que o vídeo foi gravado na noite de segunda-feira (26), quando estava a caminho da academia. “Direto acontece, não somente aqui na avenida, como nas imediações. Onde termina a avenida Monte Castelo, tem muitas áreas de mato, a galera coloca fogo direto ali também”, informou. Veja o vídeo:

Ao tomar conhecimento da situação, a equipe do JD1 Notícias esteve na região e conversou com alguns moradores. O empresário Romário Rodrigues, 24 anos, confirmou que o fato sempre se repete. “Sempre colocam fogo aqui, não sabemos quem é”, disse. Romário lembrou que, no caso de ontem, uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para apagar as chamas.

O local também é usado para descarte de lixos e entulhos, o que é proibido. A dona Perpetua Almeida Rodrigues, 50 anos, conta que, quando pode, tira alguns lixos do local durante as suas caminhadas. “O terreno é limpo, mas as pessoas descartam lixos e móveis velhos aqui, provavelmente pessoas de outros bairros”, lamentou.

A redação entrou em contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), para esclarecer o motivo de sempre ocorrer fatos semelhantes aos citados pelos moradores. A secretaria destaca que os proprietários são obrigados a manter os terrenos limpos e as queimadas são proibidas para fins de limpeza do terreno. “A prefeitura tem agido no sentido de coibir tais práticas realizando diariamente fiscalizações em todas as regiões urbanas, mas também conta do auxílio da população para identificar estes infratores”, respondeu. A identificação dos autores pode ser através de fotos do veículo, placa, nome da empresa ou qualquer outro detalhe que identifique a origem.

Denúncias

A secretaria orienta que os moradores denunciem tais praticas, no caso de descarte irregular de resíduos em terrenos baldios ou margens de córregos, as denúncias devem ser direcionadas à Patrulha Ambiental da Guarda Civil Metropolitana no telefone 153.

Já nos casos em que configurar a má conservação dos terrenos baldios e a ocorrência de queimadas, as denúncias devem ser direcionadas à Semadur pelo telefone do disque denúncia 156.

