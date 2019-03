Mulher compra celular estragado e faz peregrinação há um mês para trocar

Saiba Mais Saúde Leitor reclama da UBS do Jardim Botafogo

Uma consumidora de 29 anos, fez denuncia ao JD1 Notícias, por meio do aplicativo do site, onde reclama que comprou um aparelho celular de uma loja no shopping Bosque dos Ipês e o produto foi entregue com defeito de fábrica. A mulher vem tendo transtornos há um mês, com idas e vindas à assistência técnica, e com a recusa da loja em trocar o aparelho.

De acordo com a vendedora, o aparelho modelo G7 da Motorola foi comprado na loja Magazine Luiza no mês de fevereiro. Ao chegar à residência, logo percebeu que o mesmo não estava funcionando bem. Após isso, ela ligou na loja e foi orientada a procurar a assistência técnica autorizada.

No local, a mulher recebeu um carregador novo, mas, o problema não foi sanado e a mesma retornou uma semana depois ao local, onde o celular permaneceu por alguns dias para ser vistoriado e consertado.

Segundo ela, o aparelho foi entregue com uma mancha na tela e, ao reclamar, os técnicos disseram que nada mais poderia ser feito e que a mesma deveria ir à loja para tentar a troca do produto.

No dia 14 de março, a consumidora foi até a loja onde abriu protocolo solicitando a troca. Quatro dias depois, ela obteve a resposta de que a solicitação havia sido indeferida, ou seja, o celular não seria trocado. Ela foi orientada a procurar a assistência técnica novamente.

Indignada com a situação, a vendedora juntou a documentação e procurou o Procon municipal, onde registrou a situação e já agendou uma audiência com a loja no dia 1° de abril.

“Eles [Procon] me atenderam superbem, o aparelho vale R$ 1,600,00 e eu tenho a opção de pegar o valor que já paguei ou um aparelho novo”, disse a consumidora, que tentará negociar o impasse com a loja.

A intenção de divulgar o caso segundo ela, é para que as pessoas fiquem mais atentas ao comprar eletrônicos e atentas aos seus direitos.

“Eu comprei ele estragado, na primeira semana deu problema, faz um mês da compra e já passei duas vezes na assistência técnica, agora vou aguardar a audiência”, explicou a vendedora.

A redação enviou o caso para a assessoria de comunicação da loja - descrita no site - e aguarda resposta.

