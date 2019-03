Leitor reclama da UBS do Jardim Botafogo

Na manhã desta segunda-feira (25), uma leitora do JD1 Notícias, enviou mensagem ao aplicativo da redação reclamando da demora na entrega do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e mau atendimento na Unidade Básica de Saúde do Jardim Botafogo.

De acordo com a reclamante, que pediu para não ser identificada, ela e o esposo se deslocaram até a UBS pela segunda vez, para buscar o cartão do SUS e a atendente afirmou que o sistema estava fora do ar e recomendou que o casal seguisse até a unidade do bairro Pioneiras para emitir o documento.

A indignação segundo a mensagem da cidadã, é em relação a má vontade e gestão, pois, segundo ela as pessoas aguardam horas na fila para depois saberem que não haverá atendimento no local. “Em meu leigo conhecimento vejo como má vontade e descaso dessa unidade, a pessoa chegar às 6h da manhã esperar na fila, em pé e não ser atendida por má vontade de determinadas atendentes da unidade, onde já se viu a assistente social estar de férias em pleno surto de dengue?”, questionou.

Após saber que a assistente social estava de férias e não havia ninguém no lugar, a reclamante questionou funcionários da unidade e ouviu a falácia de que a “gerente da UBS Botafogo é intocável”.

E nota a Sesau informou que devido a uma instabilidade na rede de internet e no sistema do cartão SUS muitos usuários estão enfrentando dificuldades para fazer a emissão ou tirar a segunda via do mesmo nesta segunda-feira.

"A medida em que o sistema for restabelecido todos os pacientes serão atendidos. Especificamente na UBSF Jardim Botafogo foi realizado um mutirão no último sábado (23) para que todos os pacientes que tivessem com problema no cartão pudessem fazer ou atualizar. Foram mais de 100 pessoas atendidas. Quanto a queixa sobre a assistente social, o processo para remanejamento de servidores exige uma série de trâmites burocráticos e não há possibilidade de que o mesmo ocorra de forma imediata. Porém, todos os servidores da unidade estão aptos a dar orientações e realizar os devidos encaminhamentos não havendo assim prejuízos para os pacientes", informou a Sesau.

(matéria atualizada às 10h45 para acréscimos de informações)

