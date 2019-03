Prefeitura amplia horário de mais dez UBSF's

Da redação com informações da assessoria

A partir desta quarta-feira (13), mais dez Unidades Básicas de Saúde e da Família (UBSF) de Campo Grande passarão a atender em horário estendido, passando de 22 para 32 unidades. A resolução com a relação das unidades foi publicada no Diário Oficial do Município (Diogrande).

Durante visita à Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Azaleia, o prefeito Marquinhos Trad observou a importância dos pacientes buscarem o atendimento na Atenção Primária, uma vez que hoje 80% dos atendimentos nas unidades de urgência e emergência (UPAs e CRSs), poderiam ser resolvidos na unidade básica. Sendo assim, Marquinhos ampliou os horários das seguintes unidades:

- Funcionarão das 7h às 19h as UBSF’s Vila Cox, Azaleia, Jockey Clube, Oliveira ll, Mata do Jacinto e Jardim Antártida.

- Funcionarão das 7h às 17h as UBSF’s Cidade Morena, Sírio Libanês, Três Barras, Indubrasil e Anhanduí

Horário estendido em funcionamento.

UBSFs Moreninha, Nova Bahia, Vila Fernanda, Vila Nasser, Santa Carmélia, Jardim Botafogo, Iracy Coelho, Los Angeles, UBS Guanandi, UBSF Serradinho, UBSF Tarumã, UBSF São Conrado, UBSF São Francisco, UBSF Estrela Dalva, UBS 26 de Agosto, UBSF Jardim Itamaracá, UBS Universitário, UBSF Ana Maria do Couto e UBS Estrela do Sul e UBSF Jardim Noroeste e as Clínicas da Família Nova Lima e Portal Caiobá.

Campo Grande tem 68 UBSF e apenas 32 funcionam com horário estendido. A prefeitura já tem cronograma de extensão de horário estabelecido e todas as unidades estarão com o horário estendido até julho de 2019.

