Caminhão pega fogo na MS-395 e chamas atingem vegetação

Joilson Francelino, com informações do site Da Hora Bataguassu

Um caminhão caçamba foi destruído pelo fogo na quarta-feira (22), na MS-395, entre as cidades de Bataguassu e Brasilândia, a chama se alastrou e consumiu parte da vegetação a beira da rodovia.



De acordo com informações do site Da Hora Bataguassu, o condutor, que não teve a identidade revelada, trafegava pela rodovia quando percebeu que estava saindo muita fumaça na cabine e ficando bastante quente, momento em que resolveu parar o caminhão as margens da rodovia.



Quando desceu, viu que as chamas já estava consumindo o veículo e o fogo se alastrou rapidamente, tomando conta de toda cabine. Ele relata ainda que não deu tempo de pegar o extintor e teria tentado pedir socorro a populares que passavam pela rodovia, porém ninguém teria parado, somente após o fogo já ter tomado maiores proporções ele conseguiu sinal de telefone para acionar a Polícia Militar e também com os bombeiros.



Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local o caminhão já tinha sido destruído pelas chamas. A equipe controlou o fogo que se alastrou pela vegetação. O condutor relatou que o caminhão era de sua propriedade e seguia de Santa Mercedes-SP, onde reside, para a cidade de Vicentina-MS, onde prestaria serviço a uma usina da região.

