Desaparecimento de acadêmica ainda é mistério

O paradeiro da acadêmica de Pedagogia, Jalille Bichara Marim, 20 anos, ainda é um mistério e a mãe, dona Maria Aparecida, não teve até o momento nenhuma informação que pudesse ajudar na localização da filha.

A jovem foi vista pela última vez na terça-feira (30), na biblioteca da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), onde estava estudando com colegas. “Mandei mensagem para ela vir embora logo e não ficar até tarde”, relatou a mãe sobre a última mensagem trocada com Jalille.

A família mora na Vila Marly e a estudante usa pelo menos dois ônibus para chegar em casa. “Os colegas que estavam com ela na biblioteca disseram que ela se despediu e foi ao ponto de ônibus”, disse a mãe.

A jovem não tinha namorado e não tinha intrigas com ninguém, segundo a mãe, o celular dela está desligado.

Internautas estão empenhados em ajudar a família. A todo o momento a foto da jovem é compartilhada nas redes sociais. A mãe pede para que qualquer informação seja repassada pelo número (67) 999916477.

